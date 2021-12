Bei einigen Menschen ist Geburtstage feiern, eine Willkommende Nebenerscheinung.

Viel wichtiger ist es, wenn man die Gesamtheit der Lebenszeit zusammenfasst, ob man fröhliche Abschnitte erlebt hat - oder die traurigen, schweren Momente - als diese, nicht mehr belastend nachwirken lässt.

Geboren ist Edda im polnischen Gebiet Pommern, in einem kleinen Ort, namens Woldenberg.

Schon als Kleinkind übersiedelte sie mit ihrer Mutter, die Völkermarkterin war – wieder in ihre Heimatstadt.

Edda erzählt von ihrer Schulzeit (Volks und Hauptschule), von so manchen Erlebnissen mit Lehrerinnen und Lehrern und vom Erwachsen werden. Nicht immer wurden die Wünsche - eines heranwachsenden Mädchens, erfüllt. Im gemeinsamen Haushalt - musste viel mitgeholfen werden – und so ist auch ein Lehrberuf, nicht in Erfüllung gegangen.

Die frühe Berufstätigkeit in verschiedenen Anstellungen, so erzählt Edda – hat zu einer Lebensreife beigetragen, um sich der eigenen Verantwortung zu stellen.

Mit 20 Jahren, heiratete sie Gabriel Napetschnig aus Haimburg – und gründeten als junges Paar, gemeinsam ein Baggerunternehmen.

Dem Familienglück stand nichts im Wege, denn mit zwei Mädchen und zwei Buben, ergab es eine beachtliche Familienidylle.

Es wurde ein Haus gebaut, eine Garage für die Gerätschaften – und neben all diesen Entwicklungen musste von der tapferen Familienmutter, auch noch ein Führerschein gemacht werden.

Alles was Edda in ihren jungen Jahren gelernt hat, den unermüdlichen Einsatz – um einer selbständigen Existenz gerecht zu werden, das machte sie zu einer starken Frau.

Im besten Alter ihres Lebens, in der Vollblüte des Unternehmens – geschah dann das Unvorhersehbare. Ihr Gabriel verunglückte bei Baggerarbeiten tödlich.

Mit 45 Jahren, einer großen Familie, einem Unternehmen, plötzlich allein dazustehen, das kann man nicht einfach Schicksal nennen.

Wenn es auf einmal hartherzig daherkommt und man trotzdem nicht verzweifelt, dann darf man sich wohl zu den ganz mutigen Menschen zählen.

Edda erzählt diese Geschichte – mit keiner Mine im Gesicht, vielleicht ein wehmütiges Lächeln ist zu erkennen – als Mitleid, für sich selbst, will dies, sie nicht in Anspruch nehmen.

Nach dem alle Agenten, die so ein Unternehmen mit sich bringt, abgebaut wurden – und das dauerte Jahre, hat ein Vorarlberger, namens Josef – sich um das Herz von Edda angenommen.

Die Jahre holten wieder auf!

Josef ging sehr besorgt mit der Frau, die vieles verarbeiten musste, um.

Mit Stolz erzählt Edda, dass Josef ihr endlich das schöne Kärnten zeigen wollte, dass sie wegen der vielen Arbeit, nie richtig kennenlernen konnte.

Vor fünf Jahren hat auch Josef, sich von Edda verabschiedet. Sein Tod war wiederum eine Prüfung für Edda.

Die erwachsene Jugend samt Enkelkindern - ist das größte Geschenk, das einer so aufopfernden Mutter, sehr zu gönnen ist.

Dieses Geburtstagsfest wird im kleinen Kreis gefeiert – unter dem Motto, nach einem Spruch, der von den Enkelkindern für Oma - als Bild an der Wand zu sehen ist und wie folgt lautet; „Omas wurden geschaffen, weil Enkelkinder wahre Heldinnen brauchen“!



Die Mitglieder der Pensionisten Ortsgruppe Völkermarkt und deren Vorstand, gratulieren Edda Napetschnig herzlichst zu ihrem Geburtstag und möge dieser umsichtigen Frau, noch ein langer zufriedener Lebensweg gegönnt sein.

Magaretha Saliternig und Klaus Hofer überreichten der Jubilarin ein kleines Präsent und bedanken sich für den netten Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und für die Erzählungen aus dem Leben von Edda und ihrer Familie.

Bericht: Klaus Hofer

Foto: Klaus Hofer