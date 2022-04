Liebe Wanderfreundinnen u. -freunde,

die diesjährige Wanderfahrt des Wanderbund Gösselsdorfersee führt am 28. u. 29. Mai 2022 in die Wachau.

Vorgesehen ist:

Abfahrt Gösselsdorf, Dorfplatz, Samstag, 28. Mai 2022, 07:30 Uhr. Zustiegsmöglichkeiten in Kühnsdorf, 08:15 Uhr (bei der Apotheke) u. Völkermarkt (Griffener Str. b&b-Blumengeschäft) 08:20 Uhr. Fahrt über Wolfsberg - Zeltweg - Leoben - Maria Zell (dort Pause), Weiterfahrt nach St. Pölten - Stift Melk (dort 2 - 2 1/2 Stunden Aufenthalt, dabei Besichtigung des Stifts inkl. Kräutergarten), Weiterfahrt entlang der Donau - bei schönem Wetter Weinverkostung am Ufer der Donau. Danach Fahrt zum Hotel in Pöchlarn, einchecken u. Abendessen. Danach zur freien Verfügung.

Sonntag, 29. Mai 2022.

Nach dem Frühstück, Busfahrt nach Spitz a.d. Donau. Dort leichte Wanderung in den Weinbergen (Weinwanderweg) über der Donau (Dauer ca. 2 1/2 - 3 Stunden), Mittagessen in einem Restaurant in Spitz. Ab 14:40 Uhr Schifffahrt von Spitz a.d. Donau über Dürnstein (kein Aufenthalt) nach Krems. Von dort Busfahrt zu einem Marillenbauer zur Verkostung. Rückfahrt über St. Pölten - Mödling - (Rastaufenthalt ?) - nach Gösselsdorf. Ankunft ca. 21: Uhr.

Personenpreis:

€ 190,00 (für Mitglieder des Wanderbund Gösselsdorfersee, die Differenz zum Vollpreis wird durch den Wanderbund bezuschusst)

€ 245,00 (für Nichtmitglieder, Vollpreis)

€ 15,00 - Einzelzimmerzuschlag

Mindestteilnehmerzahl: 30

Inkludierte Leistungen:

- Fahrt mit modernen Reisebus der Fa. Siencnik, Eberndorf

- 1 x Halbpension (Übernachtung, Abendessen u. Frühstück) in ***-Hotel in Pöchlarn

- Eintritt im Stift Melk einschl. Führungen,

- Weinverkostung, 5 Weinsorten

- Schifffahrt von Spitz a.d. Donau bis Krems

- Verkostung bei einem Marillenbauer

Anmeldung bis Mittwoch, 27. April 2022 bei Hartmut Passauer, Seerosenweg 6, 9141 Gösselsdorf, Tel.: 0650-4591045. Der Fahrtpreis ist bei der Anmeldung zu bezahlen.