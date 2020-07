Nach langen acht Monaten gibt es für den VST Völkermarkt im KFV-Cup wieder ein Bewerbsspiel.



VÖLKERMARKT (kope). Am 9. November 2019 gab es für den VST Völkermarkt im letzten Bewerbsspiel vor der Corona-Pandemie einen 1:0-Sieg gegen den SAK. Am kommenden Samstag, 25. Juli, hat die fußballlose Zeit für die Völkermarkter ein Ende. Um 18 Uhr spielen die Schützlinge von Trainer Lucian Orga in St. Paul gegen den 2.-Klasse-Verein St. Paul im KFV-Cup. Alles andere als ein Sieg der Völkermarkter wäre eine große Überraschung.

Fehlende Spielpraxis

"Wir sind sehr froh, dass es wieder losgeht. Der Cup kommt gerade recht, denn wir brauchen Spielpraxis. Immerhin wurden vier Vorbereitungsspiele abgesagt", erklärt Trainer Lucian Orga. In der Mannschaft von Orga gab es einen Umbruch. "Mit Enes Brdjanovic und Yosifov Angelov haben wir zwei Stammspieler abgegeben. Sie spielen künftig beim 1.-Klasse-B-Verein Velden. Lukas Urnik zieht es nach Ruden. Für uns ist das allerdings kein Problem. Wir haben genug junge Spieler. Wir spielen künftig mit heimischen Spielern, die vorwiegend aus dem Bezirk kommen", erklärt Orga.

Die Heimkehrer

Zurückgekehrt sind Fabian Nadinig von Grafenstein sowie Raphael Kulterer vom SVG Bleiburg. Julian Opetnik ist von den WAC-Amateuren zur Mannschaft gestoßen.

Geht es nach dem Trainer, ist die Mannschaft für die Kärntner Liga gerüstet. "Die Neuen müssen sich schnell integrieren, dann ist am Ende der Meisterschaft ein Platz zwischen fünf und acht möglich", strahlt Lucian Orga Optimismus aus. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und sämtliche Spieler sind an Bord. "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir trainieren dreimal in der Woche. 18 bis 20 Spieler kommen ständig zum Training", freut sich Orga.

Um auch in Zukunft mit heimischen Spielern auflaufen zu können, steht die Nachwuchspflege ganz oben bei den Prioritäten. Der ehemalige Topspieler Mario Kuester soll als Nachwuchschef die jungen Kicker an die Kampfmannschaft heranführen. "Wir haben von der U7 bis zur U17 in allen Jahrgängen Mannschaften", so Lucian Orga.

Die Meisterschaft

So richtig los geht es für den VST Völkermarkt in der Kärntner Liga am Freitag, 31. Juli, mit dem Auswärtsspiel gegen den SK Treibach. "Das wird ein interessantes Spiel. Beiden Mannschaften fehlt die Spielpraxis. Da wird es zur ersten Standortbestimmung kommen", meint Orga.

Am Freitag, 7. August, präsentiert sich der VST Völkermarkt um 19 Uhr in der Lilienberg-Arena dem heimischen Publikum. Zu Gast ist der Askö St. Michael ob Bleiburg mit dem neuen Trainer Thomas Höller. "Unsere Spieler freuen sich, endlich wieder Fußball zu spielen. Wir wollen endlich wieder zur Normalität zurückkehren", schließt der Trainer Lucian Orga.