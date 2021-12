Vom Naturdünger bis zur fertigen Chilisauce schließen Veroplant, die Gärtnerei Blumen Steiner und „Tom’s Hot Stuff“ mit dem Chili-Anzuchtset „Schoaf“ einen regionalen Kreislauf.

BLEIBURG, KLAGENFURT. „Wir bringen zusammen, was zusammen gehört“, ist das Motto von „Schoaf“. Die drei Unternehmen Gärtnerei Blumen Steiner aus Bleiburg, Veroplant Naturdünger aus Bleiburg und „Tom’s Hot Stuff“ aus Klagenfurt widmen sich dem „Kreislauf der Chili“ mit Regionalität und Nachhaltigkeit: „Schoaf –Das Original Kärntner Chili-Anzuchtset“.

Regional und nachhaltig

Die Idee dahinter ist einfach: Ohne den richtigen Naturdünger gibt es keine Chilis für eine Chilisauce. Unter diesem Grundgedanken haben sich drei junge Unternehmen aus Kärnten, nicht gesucht, aber dafür gefunden, um ihren Kunden das Leben zu verschärfen. Und zwar mit Produkten aus Kärnten – denn Chilis werden meist aus dem Ausland importiert und dem wollen die drei Kärntner Unternehmer nun verstärkt gemeinsam entgegenwirken.

„Weltmeister“-Chilis

Die Gärtnerei Blumen Steiner baut bereits seit Jahren regional Gemüse in ihren Gewächshäusern in Bleiburg an. Seit Anfang 2019 produzieren sie auch Chilis für die Chilisaucen von „Tom’s Hot Stuff“ – der Klagenfurter Tommy Hlatky ist vierfacher Chilisaucen-Weltmeister. Gedüngt werden die Pflanzen bei der Familie Steiner mit dem regionalen Veroplant Naturdünger, den Christina Hirm und Sebastian Prutej sozusagen in der „Nachbarschaft“, nämlich in Rinkenberg, entwickelt haben.

Chili selbst anbauen

Das in der Kooperation entstandene Chili-Anzuchtset „Schoaf“ ist für Profis und Anfänger konzipiert: Enthalten sind ein Mini-Gewächshaus mit Anzuchtsubstrat, die originalen Gärtnerei Blumen Steiner Habanero-Samen, ein Veroplant Naturdünger und für alle, die die Ernte nicht erwarten können, auch die Tom‘s Hot Sauce Original. Dazu gibt’s auch eine ausführliche Anleitung und ein Chilisaucen-Rezept von Tommy Hlatky persönlich. Erhältlich ist das Set im onlineshop: www.veroplant.com sowie im „Dorflodn“ in St. Stefan im Lavanttal, in der „Ackerbox“ Klagenfurt und bei Blumen Steiner in Bleiburg.