Die Narren der Faschingsgilde Völkermarkt laden zur Faschingssitzungen in die Burg

AT

, Hauptplatz 1 , 9100 Völkermarkt AT

Neue Burg , Hauptplatz 1 , 9100 Völkermarkt AT

Völkermarkt : Neue Burg |

VÖLKERMARKT. Die Narren der Faschingsgilde Völkermarkt laden rund um ihrem Obmann Hannes Spitzer zu den nächsten zwei Faschingssitzungen in die Burg Völkermarkt. Bühne frei, heißt es am Freitag, dem 9. Februar und Samstag, dem 10. Februar. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Restkarten sind noch bei Waffen und Angelsport Lassnig in Völkermarkt erhältlich.