Kammermusikalisches Feuerwerk mit dem Trio "Trikolon"

Dynamische, energiegeladene, musikalische Einheit gibt Konzert in Völkermarkt.

VÖLKERMARKT. „Wir kommunizieren, wir diskutieren, wir musizieren – Das "Trikolon", eine rhetorische Figur, bildet aus drei Gliedern eine Einheit“, so sieht sich das Trio Trikolon als dynamische, energiegeladene, musikalische Einheit.



Die Musikschule tonART in Völkermarkt lädt am kommenden Samstag, dem 3. Februar zu einem besonderen Kammermusikkonzert des Trios "Trikolon". Doris Lindner (Klavier), Angelina Georgiadi (Violine) und Stefanie Huber (Cello) stehen ab 19 Uhr im Konzertsaal der Musikschule tonART auf der Bühne.