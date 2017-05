Games & Circles - Museum am Bach

13.05.2017, 23:48 Uhr

Start in die 4. Saison

Das Museum am Bach - um Kurator Alex Samyi und Gattin Ulli - in Krassnitz im Lippitzbachgraben startete heute in seine vierte Saison.Das Thema der heurigen Ausstellung lautet Games & Circles - Feste und Spiele. Zahlreiche internationale Künstler nehmen wieder an der Ausstellung teil - Vooria Aria, Johannes Deutsch, Gernot Fischer-Kondratovitch, Alois Hechl-Kreuter, Matthias Klien, Vera Lambert Kaplan, Martha Laschkolnig, Marie Lenoble, Detlef Löffler, Burgi Maierhofer, Gerhard Maurer und viele mehr.