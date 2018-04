Maibaumaufstellen und 1. Riesen-Wuzzlerturnier der FF Ruden

29.04.2018, 21:28 Uhr

zum Maibaumaufstellen und zum 1. Riesen-Wuzzlerturnier zum Rüsthaus. Acht Mannschaften nahmen an dem Turnier teil, darunter die Partnerfeuerwehr Hof bei Straden aus dem Bezirk Radkersburg, der Tennisclub Untermitterdorf mit Obmann, die FF St. Peter am Wallersberg, die Firma Drau Dach, die Griffner Schlossbergteufel und die Feuerwehr-Hauptwache Klagenfurt. Den Sieg holte sich das Team "F.U.C.K. 09".Unter den zahlreichen Gästen waren Bürgermeister, Vizebürgermeister, Landmaschinenhändler, Fleischermeistervom Museum am Bach, Tankstellenbetreiberund viele mehr.