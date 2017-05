01.05.2017, 21:17 Uhr

Neben Getränken und Frankfurter mit Semmeln, von der Familie Tschernko / Leder, konnte man auch ganz genau beobachten, wie der Maibum geschmückt wird und danach auch aufgestellt worden ist.Man sieht wie familiär es ist und was man aus vereinten Kräften und Zusammenhalt alles schaffen kann.Danke an Andreas Miklin, der heuer in Penk der Baumpate ist.