Autodiebstahl in Sittersdorf ist geklärt

26.07.2017, 10:45 Uhr

BLEIBURG. Die Polizei gelang es nun, jene Person, die vor zwei Tagen den SUV in Sittersdorf gestohlen hatte, ausfindig zu machen: Durch Zeugenaussagen und Spurensicherung konnte eine 27-jährige Frau aus Melk ausgemittelt werden. Sie gestand das Fahrzeug unbefugt in Betrieb genommen zu haben, um damit zum Bahnhof und in weiterer Folge mit dem Zug nach Hause zu kommen. Ein weiteres Tatmotiv konnte sie nicht nennen. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.Die weiteren Polizeimeldungen zu diesem Fall lesen Sie hier