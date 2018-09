Hochwasserschutzprojekt Abriacherbach fertiggestellt

22.09.2018, 12:52 Uhr

Die Bauzeit betrug über ein Jahr.

GALLIZIEN. Bei bestem Herbstwetter fanden kürzlich die Abschlussfeierlichkeiten des Hochwasserschutzprojektes Abriacherbach in der Gemeinde Gallizien statt. Nach mehr als einem Jahr Bauzeit (April 2017 – August 2018) konnten die von der Wildbach- und Lawinenverbauung geplanten und umgesetzten Maßnahmen ihrer Bestimmung übergeben werden. Das viel zu kleine Gerinne des Abriacherbaches, mit vielen kleinen Brücken und Verrohrungen, wurde unter schwierigen Baubedingungen in ein großes Bachprofil umgebaut, um zukünftig die Ortschaft Abriach vor Überflutungen und Verschlammungen, wie sie in den letzten Jahren immer wieder aufgetreten sind, zu schützen.

Kostenpunkt 982.000 Euro

Brunnen von Ernst Poganitsch

Provisor Luka Kesedžić segnete die Baulichkeiten und die Bewohner. Die Vertreter der Sektion Kärnten der Wildbach- und Lawinenverbauung Josef Brunner und Stefan Piechl betonten in ihren Ansprachen die Notwendigkeit des Hochwasserschutzes und erläuterten die entstanden Kosten: Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 982.000 Euro (davon trägt die Gemeinde Gallizien 25 Prozent).Die Feier war auch Anlass für den erstmaligen Gemeindebesuch von Landesrat Daniel Fellner, in dessen Zuständigkeitsbereich neben Gemeindeangelegenheiten, dem Feuerwehrwesen insbesondere auch der Katastrophenschutz fällt.Bgm. Hannes Mak bedankte sich bei allen Anrainern für das Verständnis während der Bauphase, bei den Vertretern der Behörden, den bauausführenden Firmen und deren Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit. Der Ortskern von Abriach wurde durch einen von Ernst Poganitsch gestalteten Brunnen zusätzlich aufgewertet.