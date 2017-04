Kinder-Sicherheitsolympiade: Tainacher Volksschüler verteidigen ihren Titel

27.04.2017, 10:04 Uhr

Sieger VS Tainach

Als Sieger ging erneut die Volksschule Tainach mit 368 Punkten hervor, die damit ihren Vorjahrestitel verteidigen konnte. Platz zwei ging an die Volksschule St. Kanzian (334 Punkte) und Platz drei an die Volksschule Eberndorf 4a (322 Punkte).

Landesfinale in Klagenfurt

Zur Sache:

Die Volksschule Tainach nimmt als Bezirkssieger wieder am Landesfinale teil, das heuer am 31. Mai im Sportzentrum Klagenfurt-Fischl stattfindet.Die Kinder-Sicherheitsolympiade ist ein Projekt des Kärntner Zivilschutzverbandes in Zusammenarbeit mit der AUVA und dem Kärntner Landesschulrat.Ziel ist es, junge Sicherheitsexperten heran zu ziehen.