Neues Konzept für den Griffner Schlossberg

24.04.2018, 14:45 Uhr

Am 1. Mai beginnt die Saison am Griffner Schlossberg und im Zuge dessen gibt es heuer einige Veränderungen.

Neues Gastroteam

GRIFFEN. Bald startet der Griffner Schlossberg in die Sommersaison 2018 und die Besucher können sich auf viele Neuheiten freuen. Die Schlossbergschänke wird nun von neuen Pächtern geleitet und auch der Klettersteig soll viele neue Gäste nach Griffen locken.Erstmals übernehmen Silke Senekowitsch, Christian Grübler und Michael Mautz die Schänke am Griffner Schlossberg. Das Team baut auf ein neues Konzept, denn für sie stehen vor allem Regionalität und Saisonalität an oberster Stelle. "Mir ist es sehr wichtig, dass ich meine Produkte von Produzenten beziehe, die selbst produzieren und auch auf ihre Lebensmittel acht geben", erklärt Silke Senekowitsch. Die neuen Pächter verzichten bewusst auf Produkte von Großkonzernen und unterstützen hingegen die heimischen Betriebe. Die Fruchtsäfte und Sirupe beziehen sie unter anderem von Alexandra Riepl und auch das Eis bekommen sie von einem niederösterreichischen Eishersteller, der sein Eis aus eigener Milch produziert. "Wir versuchen so gut wie möglich die kleinen Betriebe aus der Umgebung zu unterstützen", ergänzt Senekowitsch. Im Sommer will sie hauptsächlich Salate, Jausen und leichte Kost anbieten. Außerdem wird es jede Woche eine individuelle Speisekarte mit verschiedenen Spezialitäten geben. Zusätzlich dazu werden auch verschiedene Frühstücksvarianten, mit Eiervariationen, selbstgemachten Aufstrichen und Marmeladen und vielem mehr, angeboten.

Klettersteig als neue Attraktion

Zur Sache:

Die Eröffnung der Schlossbergschänke und des Klettersteigs findet am 1. Mai ab 9 Uhr statt.

Öffnungszeiten der Schänke: Von Mai bis Juni und von September bis Oktober jeweils Mittwoch und Donnerstag ab 15 Uhr und Freitag bis Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. (Montag und Dienstag Ruhetag)

In der Hauptsaison von Juli bis August ist die Schänke von Montag bis Sonntag jeweils von 9 Uhr geöffnet.

Geführte Touren am Klettersteig: jeweils Freitag um 16 Uhr und Sonntag um 9 Uhr gibt es geführte Touren am Klettersteig von erfahrenen Bergführern. (Um Voranmeldung in der Schlossbergschänke wird gebeten)

"Wir haben heuer eine besondere Attraktion am Griffner Schlossberg, nämlich den neuen Klettersteig, der im gesamten Bezirk bereits ein großes Gesprächsthema ist", so Bürgermeister Josef Müller. Seit Herbst 2017 arbeitet die Firma "BergerlebniSee" an dem Klettersteig in Griffen. Die Route musste auch aufgrund von Anrainerbeschwerden und Naturschutzauflagen einmal geändert werden. Die Konsequenz davon ist, dass der Parkour nun schwerer ist, als im Vorfeld geplant. "Wichtig ist es zu bedenken, dass es sich nicht um einen Klettersteig handeln wird, der für Kletterneulinge geeignet ist. Es sind auf alle Fälle Vorkenntnisse notwendig", beschreibt Michael Mautz. Am Donnerstag gibt es auch eine Bergrettungsübung, damit sich die Einsatzkräfte mit den Begebenheiten am Schlossberg vertraut machen können. Zusätzlich werden zwei mal in der Woche geführte Touren von Bergführern veranstaltet."Ich bin davon überzeugt, dass es zum einen ein attraktiver Klettersteig ist und zum anderen ist es auch für den gastronomischen Bereich sehr wichtig, dass hier die Kletterer ein neues Zentrum finden", erzählt Josef Müller.