Der österreichische Pianist mit türkischen Wurzeln konzertiert am Donnerstag, dem 5. Mai 2022 um 19.30 Uhr im Pförtnerhaus Feldkirch.

Kaya studierte am Vorarlberger Landeskonservatorium bei Ferenc Bognár und anschließend an der Musikuniversität Mozarteum Salzburg bei Imre Rohmann. Seit 2013 lehrt Kaya am Landeskonservatorium in Feldkirch. Für seine 2021 bei ARS erschienene CD mit den letzten Klavierstücken von Johannes Brahms erhielt Yunus Emre Kaya herausragende Kritiken bei der internationalen Presse. Das Fono Forum versah die CD mit der „Empfehlung des Monats“. In seinem Klavierabend für die Chopin-Gesellschaft präsentiert Kaya eine Auswahl dieser Klavierstücke.

Neben seinem breit gefächerten Repertoire, das vom Barock bis zum Zeitgenössischen reicht, versteht sich Kaya auch als Vermittler der klassischen türkischen Musik des 20. Jahrhunderts. Mit der Sonatine op. 15 aus dem Jahr 1938 von Ahmed Adnan Saygun stellt er den wohl bedeutendsten türkischen Komponisten des 20. Jahrhunderts vor. Saygun verbindet französische Eleganz - er studierte in Paris - mit türkisch-nationaler Rhythmik. Der Schlusssatz der Sonatine ist geradezu ein rhythmisches Feuerwerk. Kontrastierend dazu interpretiert Kaya Wolfgang Amadeus Mozarts Klaviersonate B-Dur KV 281 und die Barcarolle von Frédéric Chopin. Letztere ist der Mutter von Elisabeth von Herzogenberg gewidmet, die wiederum für Johannes Brahms als Freundin und Ratgeberin eine entscheidende Rolle spielte. Yunus Emre Kaya ist ein idealer Interpret für dieses spannende Konzert-

programm.

