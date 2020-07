Wie soll die Zukunft des 18. Bezirks aussehen? Das entscheiden Sie am 11. Oktober mit Ihrer Stimme.

WÄHRING. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass es viele Themen gibt, welche die Menschen im Bezirk beschäftigen und die stark polarisieren. So wird zum Beispiel derzeit der Johann-Nepomuk-Vogl-Platz völlig umgestaltet und er bekommt eine eigene Straßenbahn-Station. Es gibt aber auch noch viele "Baustellen" in Währing, die bereits auf der Agenda des Bezirks stehen, und einige, die noch darauf warten.

Ihre Stimme für die Zukunft

Bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen am 11. Oktober stellen wir mit unserer Stimme auch die Weichen für die Zukunft unseres Bezirks. Aber welche Themen werden den kommenden Wahlkampf dominieren? Das sollten Sie jetzt bestimmen. Denn wer könnte besser wissen, was für den 18. Bezirk wirklich wichtig ist, als jene Menschen, die dort leben? Anhand der Antworten auf die folgenden vier Fragen, um die wir Sie per E-Mail an waehring.red@bezirkszeitung.at ersuchen, wird die bz ein Stimmungsbild zur aktuellen Situation im Bezirk erstellen. Dann werden wir die Spitzenkandidaten damit konfrontieren und ihre Konzepte zu den folgenden Themen veröffentlichen:

Was soll die Zukunft bringen?

Die Erhaltung des Grüns ist ein Thema in Währing, ebenso die Verbesserung in den teilweise so grauen Grätzeln wie am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz, wo derzeit der Umbau bereits im Gange ist. Doch einige Themen brennen sprichwörtlich unter den Nägeln, hier ist eine rasche Lösung dringend nötig.

Die Öffis

Nach der mehrmonatigen, hitzigen Diskussion um die geänderte Route des 42A durch dicht bebautes Wohngebiet stehen die Zeichen wieder auf Anfang. Es muss eine Lösung gefunden werden, mit der alle im Bezirk gut leben können.

Gersthofer Platzl

Auch die Umgestaltung des Verkehrsknotens am Gersthofer Platzl zieht sich schon seit Jahren. Im heurigen Jänner wurde das Projekt auf Eis gelegt, da keine gemeinsame Lösung gefunden werden konnte. Das Thema lebt aber weiter. Was sind ihre Ideen für das Platzl?

Die Gesundheitsversorgung

Währing ist ein wachsender Bezirk. Immer mehr Menschen leben gerne hier. Wie zufrieden sind Sie mit der Gesundheitsversorgung in Währing? Was muss besser werden?

Es wird immer wärmer

Der Klimawandel und dessen Folgen werden uns in den nächsten Jahren viel beschäftigen. Vereinzelte Baumpflanzungen dürften nicht reichen, um diesem Thema Herr zu werden. Was muss Währing unternehmen, um im Kleinen auf die großen Herausforderungen zu reagieren?

Jetzt sind Sie am Wort. Schicken Sie uns Ihre Antworten an waehring.red@bezirkszeitung.at und gestalten Sie den 18. Bezirk aktiv mit!