"Manú": Ein Raum für Eltern und Schwangerschaft in Währing

29.04.2018, 16:03 Uhr

Im "Manú" am Währingerpark dreht sich alles um werdende Mütter, glückliche Geschwister und Familie.

WÄHRING. Im Jänner 2018 hat Claudia Weissmann-Karacsonyi das Manú in der Mollgasse 11-13 von der Gründerin Manuela Fischer übernommen. "Manches wird sich ändern, vieles wird bleiben – vor allem das bunte Angebot rund um die bedürfnisorientierte Begleitung von Familien," erklärt die studierte Soziologin, selbst Mutter von zwei Kindern."Nach der Geburt meiner Kinder habe ich mich beruflich neu orientiert. Ich wollte mein Wissen und meine Erfahrungen als werdende Mutter oder später beim Stillen, Tragen und der Integration des neuen Familienmitgliedes in bestehende Strukturen weitergeben und ein eigenes Zentrum eröffnen, an dem alles an einem Ort angeboten wird. Ein Glücksfall, dass ich hier nicht nur ideale Räumlichkeiten übernehmen konnte." Zu den bisherigen Manú-Trainerinnen kam mit Simone "Momo" Weber eine neue Trage- und Stillberaterin, es gibt mit Sabine Schirl eine neue Yoga-Lehrerin, die im Mai einen Rücken-Yoga- und einen Schwangeren-Yoga-Kurs halten wird.Und am 24. Mai gibt es Baby-Shiatsu zum Kennenlernen. "Baby-Shiatsu ist nicht nur wohltuend, es kann bei Alltagswehwehchen wie Bauchweh, Unruhe oder Zahnen hilfreich sein. Danach gibt es dann die Möglichkeit, beim Workshop 'Mama, drück mich mal' diese Shiatsu-Techniken selbst zu erlernen", erklärt Weissmann-Karacsonyi. Jeden Freitag zwischen 10.30 und 12.30 gibt es im Manú den beliebten Babyplausch.