In der Printausgabe dieser Woche dreht sich alles um die Natur, getreu dem Motto der BezirksBlätter "Aus Liebe zur Region". Wo die Natur ist, ist Bodenversiegelung nicht weit – ein leidiges Thema mittlerweile. Vielerorts werden Gemeindeflächen zubetoniert. Dabei überlegt man sich in den Gemeinden immer neue Mätzchen, um grüner zu erstrahlen. Auf der anderen Seite knallt die Hitze auf den Asphalt von Parkflächen, aber Hauptsache man hat zwei Bäume gepflanzt, um sich im Anschluss daran feiern zu lassen. Dabei gäbe es andere Wege, die zwar schwieriger umzusetzen sind, aber um ein ganzes Stück wirkungsvoller wären. Oftmals werden verbaute Grundstücke gar nicht genutzt, vor allem Gewerbeflächen. Es wäre so wichtig, denn ansonsten gleicht das Ybbstal eines Tages der Umgebung Wiens.