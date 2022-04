Jedes Thema ist im JUSY richtig!

Die 1.HLW Weyer erkundete am Montag, dem 4.4.2022 die kostenlosen Angebote und Räumlichkeiten des Jugendservices JUSY in Waidhofen/Ybbs.

Jugendliche von 12 bis 25 Jahren sowie deren Angehörige und Bezugspersonen finden dort Beratung, Informationen, einen gemütlichen Treffbereich, Aktivitäten und auch Therapie. Das Service kann persönlich, telefonisch, über E-mail und auch SMS, Signal und auch WhatsApp genutzt werden. Nähere Infos unter: www.jusy.at

Ein Dankeschön an das JUSY-Team für die freundliche Aufnahme und den informativen Besuch bei euch!

