120 Sekunden: Das war das Casting in Krems

13.10.2017, 10:53 Uhr

Mobiles Radservice und One-Woman-Show



Dominik Mayr aus Groß-Enzersdorf ist hörbehindert und bringt als Idee ein mobiles Radservice mit. "Radfahren ist gesund, aber wenn das Rad kaputt ist, bleibt es stehen. Meine Idee ist ein mobiles Radservice. Ich komme zu Ihnen und reapiere Ihr Fahrrad", so der Fahrradtechniker. Eine "One-Women-Show" bringt Catharina Huber mit ihrer Idee in der Kremser Gozzoburg beim Casting. "Natürlich stark und trittfest sind wir nur wenn wir den Boden spüren auf dem wir gehen. Barfussschuhe haben eine weiche Sohle und erlauben uns das Leben zu spüren", so die Hintersdorferin. Eine eigene Social Media Plattform möchte Karina Lasselsberger als Idee umsetzen: "Netwöax ist eine Plattform zu Regionalentwickung, Jobplattform und Marktplatz", so die junge Frau.