Plattlschießen: Ertler setzen auf Elektronik

11.09.2018, 10:59 Uhr

Durch ein Projekt sind die Stockschützen Besitzer der einzigen elektronischen Plattlschießanlage.

Idee und Anlage

ERTL. "Beim Plattlschießen werden immer die Stöcke und Plattl in Mitleidenschaft gezogen, und es muss alles händisch mitgeschrieben werden", erklärt Franz Dorfmair, Obmann der Ertler Stockschützen."Da kam uns die Idee, das ganze elektronisch zu machen, und wir gingen auf den Ertler HTL-Lehrer Hannes Kittinger zu, ob so eine Anlage nicht ein Maturaprojekt sein könnte", fügt er hinzu. "Das Grundprinzip ist ähnlich wie bei Messanlagen im Verkehr. Ein Laser misst mit und gibt den Wert weiter", so Andreas Deichmann, Erfinder der elektronischen Plattlschießanlage und ehemaliger HTL-Schüler in Waidhofen. Und diese spielt alle Stückerl und kann per Antrieb sogar Richtung Decke hochgefahren werden, wenn sie nicht gebraucht wird.

Weitere Entwicklung

Noch sind die Ertler Stockschützen aber nicht ganz zufrieden und wollen die elektronische Plattlschießanlage weiterentwickeln. "Beim Plattlschießen wird oft auch nach Gruppen zusammengezählt. Das geht bei uns noch nicht, soll aber bald möglich sein", freut sich der Ertler Stockschützen-Obmann Franz Dorfmair.