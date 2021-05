Am 11. Juni finden wieder drei Orgelkonzerte im Rahmen der „Welser Orgel Nacht“ statt.

WELS. Heuer findet die vierte Saison der „Welser Orgel Nacht“ statt. So können an einem Abend wieder drei Orgelkonzerte hintereinander genossen werden. Dabei dreht sich alles um das Werk der drei großen Welser Orgelkomponisten Johann Nepomuk David, Josef Friedrich Doppelbauer und Ernst Ludwig Leitner.

Drei Veranstaltungsorte

Den Auftakt macht Robert Lehrbaumer um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche. Als Programm bietet er neben Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Johann Nepomuk David ein großes Werk der französischen Orgelliteratur mit Marcel Duprés Prélude et Fuge in H-Dur. Das zweite Konzerte findet in der Evangelischen Christuskirche um 19.30 Uhr statt und wird von Bernd Geißelbrecht gestaltet. Ein großer Werkblock widmet sich dem evangelischen Kirchenlied „Ein feste Burg“ in unterschiedlichen Fassungen und Bearbeitungen. Und zum krönenden Abschluss spielt Ines Schüttengruber um 21 Uhr in der Stadtpfarrkirche Werke alle drei Welser Komponisten David, Doppelbauer sowie Leitner und verwebt diese mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach.

Weitere Informationen finden Sie unter welserorgelnacht.wordpress.com.