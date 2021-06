Im Juni wird es musikalisch: Die Welser Schubertiade holt vier Konzerte nach.

WELS. So findet das erste bereits am 6. Juni 2021 statt – das „Let's sing about spring“-Konzert in den Minoriten Wels (19.30 Uhr). Bei diesem treten die Künstler Judith Graf (Gesang), Michael Nowak (Gesang), Klaus Oberleitner (Klavier), Jozef Kawulok (Dudelsack), Alexandra Gläser-Haas (Trompete) auf. Aufgrund der Corona-Bestimmungen darf der Chor leider nicht auftreten. Somit handelt es sich um ein solistisches Konzert, dessen Programm aus Schubert, Schumann, Mendelssohn und vielen mehr besteht.

Mehr Informationen zu den Konzerten der Schubertiade finden Sie in diesem Beitrag oder online auf schubertiade-wels.vision:

Schubertiade Wels startet wieder mit Konzerten durch