Ein Schuss aus einem Jagdgewehr hat am späten Dienstagabend, 8. September, kurzzeitig einen Großeinsatz der Polizei in Steinerkirchen an der Traun ausgelöst.

STEINERKIRCHEN. Der Jäger war offenbar über ein verletztes Reh in der Ortschaft Atzing in Kenntnis gesetzt worden, welches er aufgrund der Schwere der Verletzung erlösen musste. Ein Anwohner alarmierte aufgrund der Schussabgabe die Polizei. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin in voller Schutzausrüstung mit mehreren Polizeistreifen an, auch die Spezialeinheit Cobra war bereits alarmiert und am Weg zum Einsatzort. Bevor das Einsatzkommando einschreiten musste, konnte der Sachverhalt dann aber noch aufgelöst werden.