Am 14. September beginnt das neue Schuljahr und besonders Schulanfänger gehören darauf vorbereitet.

BEZIRK. Für Taferlklassler beginnt mit dem Schulstart nicht nur ein aufregender, neuer Lebensabschnitt, sondern mit dem täglichen Beschreiten des Schulweges auch die selbstständige Teilnahme am Straßenverkehr. Damit einher geht auch unweigerlich das Risiko von Verkehrsunfällen. "Falls Ihr Kind zu Fuß unterwegs ist, ist es besonders wichtig die Strecke schon vorher mehrmals gemeinsam abzugehen. Weisen Sie dabei auf mögliche Gefahrenstellen hin und zeigen Sie dem Kind jene Stellen, wo es am sichersten eine Fahrbahn überqueren kann", erklärt Bezirkspolizeikommandant Franz Scheiböck. "Helle Kleidung sowie Rückstrahler oder reflektierende Aufkleber auf der Schultasche sorgen für bessere Sichtbarkeit und können lebensrettend sein", führt der Welser Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß aus.

Verkehrsunfälle verhindern

In Oberösterreich wurden im Jahr 2019 bei 94 Verkehrsunfällen insgesamt 105 Kinder auf ihrem Schulweg teils schwer verletzt. Bei einem dieser Unfälle war sogar ein Todesopfer zu beklagen. „Zahlen wie diese zeigen einmal mehr, dass Kinder die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind. Damit sie sicher in der Schule und zuhause ankommen, ist es besonders wichtig, allen Verkehrsteilnehmern verstärkt ins Bewusstsein zu rufen, dass Kinder aus dem Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind und gerade im Schulumfeld besondere Achtsamkeit geboten ist“, erklärt Sabine Kaulich vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Kommt das Kind mit dem Bus in die Schule, ist es wichtig, dass diese Situation schon vorher besprochen und geübt wird. "Legen Sie Wert darauf, dass Ihr Kind beim Ein- und Aussteigen nicht drängelt und dass es nicht vor dem Bus die Straße überquert", rät Scheiböck. Auch der Weg zur Haltestelle sollte vorher mit dem Kind noch einmal begangen werden. Fährt man sein Kind selbst mit dem Auto zur Schule, gibt es auch einiges zu beachten: "Immer angurten und einen passenden Kindersitz verwenden. Das Kind sollte stets auf der dem Gehsteig beziehungsweise der Schule zugewandten Seite aus- und einsteigen. Weiters ist es sinnvoll, mit dem Kind einen sicheren Platz zum Abholen zu vereinbaren", merkt Kroiß an.

Nicht nur für die Sicherheit der Kinder sind diese Maßnahmen unerlässlich. Den Eltern drohen bei Nichteinhaltung hohe Strafen. „Wir weisen darauf hin, dass bei Verstößen gegen die Vorschriften rigoros eingeschritten wird. Dazu fühlen wir uns im Interesse der Sicherheit der Kinder verpflichtet. Hier drohen zudem hohe Geldstrafen und eine Eintragung ins Führerscheinregister“, mahnt Bezirkspolizeikommandant Scheiböck und sagt abschließend: „Unser größtes Interesse ist es, dass alle Kinder wieder gesund von der Schule oder dem Kindergarten nach Hause kommen!“