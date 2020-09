Im neuesten Teil der Serie "Wer will mich" stellt die BezirksRundschau dieses Mal "Yenna" vor.

WELS. Das aktuelle Sorgenkind im Welser Tierheim ist die zweijährige "Yenna". Der Nymphensittich sucht ein neues Zuhause. Wer sich ein wenig näher mit der Gattung befasst hat, wird an den lustigen "Mini-Kakadus" sicher sehr viel Freude – und sie an ihren Menschen ebenso. Absolute und unabdingbare Voraussetzung dafür ist, die Tiere niemals in Einzelhaltung zu halten. Als Schwarmvogel sucht der Nymphensittich immer enge, soziale Kontakte. Fehlen Artgenossen, baut er diese Kontakte zum Menschen auf. Auch wenn es am Anfang vielleicht erfreut, dass er nicht von der Seite weicht – sobald er Ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit fordert, wird es unangenehm. Dann nämlich quittiert der Nymphensittich mangelnde Unaufmerksamkeit ihm gegenüber mit Geschrei.

Deshalb sucht die Welser Arche für Yenna einen Platz mit einer großen Voliere, wo sie ordentlich fliegen kann und bereits ein Partner auf sie wartet. Übrigens: Nymphensittiche können bis zu 20 Jahre alt werden.

Hier sind Sie richtig

Wer Interesse an "Yenna" oder einem anderen der Schützlinge der Arche hat, kann sich unter wels.at/tierheim oder Tel. 07242/2357658 melden.