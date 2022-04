Am 26. August wird das neue Edenbridge-Album "Shanrgi-LA" auf AFM Records erscheinen:Um die Wartezeit darauf zu verkürzen, wurde schon jetzt eine Single namens "Something else but there" ausgekoppelt und ein (Lyrics-)Video produziert:

