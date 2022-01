Felbermayr-Radprofis Daniel Federspiel und Moran Vermeulen starten bei Staatsmeisterschaften im Cyclocross

Das Jahr 2022 ist erst wenige Tage alt und beginnt gleich mit einem echten Highlight: Am kommenden Wochenende werden in Neusiedl bei Waidmannsfeld die Österreichischen Staatsmeisterschaften 2022 im Cylocross ausgetragen: Mit Vorjahressieger und Titelverteidiger Daniel Federspiel sowie dem Drittplatzierten des vergangenen Jahres Moran Vermeulen hat das Team Felbermayr Simplon Wels bei diesem Querfeldeinrennen zwei ganz heiße Eisen im Feuer. Das Rennen in der Heimatgemeinde von Skiolympiasiegerin Michaela Dorfmeister über insgesamt 60 Minuten wird es wieder in sich haben und den Fahrern auf schwierigem Terrain alles abverlangen.

Bildtext: Felbermayr-Radprofi Moran Vermeulen startet bei den Staatsmeisterschaften im Cyclocross