Diesen Donnerstag, am 20. Jänner 2022 um 19:00 ist im Medien Kultur Haus Entspannung angesagt.

In ihren Liegekonzerten entführen die Improvisationskünstler Johannes J. Kronegger und Joachim Grübler ihr Publikum in eine – jeden Moment aufs Neue entstehende – Welt aus Klang und Stille, die uns einen Raum voller Geborgenheit, Freiheit und Vertrauen eröffnet. Diese Basis ermöglicht den Zugang zur inneren Quelle des Seins.

Anschließend wird Dominika Meindl ein Gespräch mit den Musikern führen.

Das Konzert wird auf unserer Website www.medienkulturhaus.at

LIVE gestreamt!

Wer LIVE vor Ort dabei sein will, Anmeldung unter office@medienkulturhaus.at

FFP2 Maske und 2G!

(max. 25 Personen)

PS: Liegematte nicht vergessen!