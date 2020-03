Gespielt wurde auf Kunstrasen im HF-Stadion Bad Wimsbach-Neydharting. Der Gegner war der ideale Herausforderer für die Blau-Gelben, sind doch die "Aschacher" aktuell Tabellenzweiter in der Landesliga Ost. Papiermäßig also ein Match auf Augenhöhe - und so war auch der Spielverlauf.

1. Halbzeit: Die SC-Offensivabteilung agierte zu umständlich gegen die gut gestaffelte Abwehr der Aschacher. Es gab also kaum ein Durchkommen und daher auch keine nennenswerten Torchancen. Gefahr für den Gegner kam dann auf, wenn Kapitän Julian Peterstorfer auf Rechtsaußen auftauchte: seine Hereingaben waren präzise. Und so passierte auch der Führungstreffer durch Mihael Kisyov, der eine der punktgenauen Flanken per Kopf versenken konnte (42.) Und mit dem 1:0 ging´ s in die Pause, in der auf beiden Seiten eifrigst gewechselt wurde.

2. Halbzeit: Ballverlust in der Vorwärtsbewegung im Mittelfeld; der Gegner startete einen schnellen Konter und war plötzlich in Überzahl, die man zum Ausgleich nutzte (51.) Im weiteren Spielverlauf neutralisierten sich beide Teams, jedoch mit einer hochkarätigen Torchance von Emmanuel Ikoko, der aus kurzer Distanz an Aschach-Goalie Lukas Postlmayr scheiterte (78.)

Vorschau. Nächster Test auswärts gegen den Westligisten SV Gmunden (Gmundnermilch) am Samstag, 14.3.2020, 15:00 Uhr. Das Vorspiel bestreiten die beiden Ib-Mannschaften (13:00 Uhr Anstoß)