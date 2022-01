Nach eine sehr durchwachsenen Herbstsaison will man bei Union Gunskirchen neu durchstarten. Patrick Datscher, der zuletzt die U18-Leistungsligamannschaft aus Weißkirchen coachte, heißt der neue Hoffnungsträger auf der Trainerbank des Bezirksligisten.

GUNSKIRCHEN. Nach der Trennung von Langzeit-Trainer Andreas Reich übernehm dessen Co Martin Jedinger bis zum Ende der Hersbtrunde. Der 38-jährige Patrick Datscher aus Marchternk, der die UEFA-B-Lizenz sein Eigen nennen darf, galt als Wunschkandidat des Tabellen-Elften. "Patrick Datscher war unser absoluter Wunschkandidat für diese Position. Hohe fachliche Kompetenz, Führungsqualitäten und ein sehr guter sozialer Zugang zum Mannschaftssport waren ausschlaggebend für diese Entscheidung. Wir freuen uns mit ihm unser sportliches Konzept bis 2025 bestmöglich umzusetzen, so der sportliche Leiter Andreas Kratochwil. Das ausgegeben. Ziel bis dahin sei der Aufstieg in die Landesliga, so Kratochwil.

Zehn Neue im Kader

"Das Nahziel ist jedoch, die Liga zu halten", ergänzt Kratochwil. Nach der verpatzten Herbstsaison - aktuell befindet sich das Team auf Platz elf der Bezirksliga Süd und in akuter Abstiegsgefahr - sollenzehn Neuverpflichtungenzum Ligaerhalt beitragen. Neben vielen talentierten Nachwuchshoffnungen sind Martin Hegedüs der aus Gallspach kommt und Vitor Hugo Leite Silva und Akos Gillich aus Buchkirchen die namhaftesten Neuzugänge. "Mich stimmt absolut positiv, dass neue Motivation und ein Aufschwung im Verein spürbar sind. Die Stimmung ist super. Alle sind voll motiviert. Natürlich kommt viel Neues auf die Spieler zu, aber die Mannschaft ist bereit mitzuziehen", blickt Neo-Coach Patrick Datscher positiv in die Zukunft. Sollte am Ende der Saison 2024 zumindest ein dritter Platz in der Tabelle stehen, würde sich der Vertrag des Marchtrekers um ein Jahr verlängern.