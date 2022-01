Der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter bietet ab sofort sein gesamtes Leistungsangebot auf einer neuen Website an.

WELS. Denn das Unternehmen hat nun seine unterschiedlichen Websites zu einer gemeinsamen Plattform für alle Zielgruppe zusammengeführt. Das Kernstück des neuen Webauftritts – holter.at – ist ein Bereich mit zwölf Badwelten. Hier können die Besucher und Besucherinnen ihr Wunschbad mithilfe verschiedener Filtermöglichkeiten auswählen. Das Angebot reicht vom kleinen Bad über das Sanierungs- und Familienbad bis zum Private Spa fürs Zuhause.

Pläne uploaden und Terminvereinbarungen

Weiters können Konsument und Konsumentinnen in Kontaktformularen ihre Wunschvorstellungen und Anforderungen eingeben sowie Bilder und Pläne uploaden. Terminvereinbarungen für Beratungen in den Mein Holter Bad Ausstellungen oder per Video-Telefonat sind online ebenfalls möglich. Außerdem werden online Antworten auf häufig gestellte Fragen gegeben sowie einige Tipps zur Verfügung gestellt.