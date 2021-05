Der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter hat Anfang April am Geländer der Zentrale in Wels die neue 7.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Betrieb genommen.

WELS. „Die neue Lagerhalle ist eine der größten Investitionen der Firmengeschichte und ein wichtiger Schritt in die Zukunft“, sagt Holter Geschäftsführerin Jasmin Holter-Hofer. Die neue Lagerhalle ermögliche optimierte Logistikabläufe sowie die Einlagerung größerer Sortimente. Insgesamt umfasse das neue Lager 7.000 Quadratmeter und rund 4.000 Plätze, auf denen nun Badewannen, Speicher, Kollektoren oder auch Badezimmermöbel gelagert werden können.

Schnellere Ladeleistung

Die ersten Produkte konnten bereits fast ein Jahr nach Baustart – am 6. April 2021 – eingelagert werden. Bis 30. Juni sollen laut Holter alle Produkte am richtigen Platz sein. Neben einfacheren Abläufen und einer rascherer Handhabung der Waren, seien nun durch die neue Lagerhalle schnellere Ladeleistungen möglich.