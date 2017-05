Alma mit neuem Programm "Transalpin" im Schloss Puchberg

12.05.2017, 13:13 Uhr

Ein Konzert für den guten Zweck präsentiert von Kiwanis Wels-Maximilian



WELS. Am 24. Mai, um 19.30 Uhr (Einlass 19.00 Uhr mit Sektempfang), sind die fünf Musiker von Alma zu Gast im Bildungshaus Schloss Puchberg. Die jungen Musiker verwirklichen ihre Vorstellungen, wie die österreichische Volksmusik-Tradition an die Jetztzeit und die Menschen, die in ihr leben, angepasst werden kann. Mit Violinen, Bass, Akkordeon und Gesang sowie mit großer Leichtigkeit, Leidenschaft und Fantasie lassen sie aus den Wurzeln vielfältige musikalische Triebe und Blüten wachsen. Ihre Musik hat keine geografische Zugehörigkeit, lässt sich nicht an einem bestimmten musikalischen Stil festmachen und bleibt offen für Einflüsse, wie zum Beispiel die von den jüngst getätigten Reisen.Die Melodien von Alma lassen sich nicht bestimmten Punkten auf der Landkarte zuordnen; sie sprengen nationale Grenzen ebenso wie musikalische Kategorien.Mit „Transalpin“ machen die fünf Musiker von Alma sich erneut an die Vermessung dieser Landschaft, zücken die musikalische Landkarte, um das Pustertal und das Zillertal zu erforschen und die Seckauer Tauern zu durchqueren.Karten gibt es um 25 Euro beim Kartenbüro der OÖ Nachrichten, bei Lederwaren Höller und Maschik Design & Wohnen sowie an der Abendkasse. Der Reinerlös des Konzerts kommt ausschließlich bedürftigen Kindern und deren Familien zu.