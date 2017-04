Linzer Kultursommer 2017 mit tollem Programm

26.04.2017, 16:56 Uhr

Hochkarätiges Veranstaltungsprogramm im Rahmen des Kultursommers 2017Ab 1. Juni 2017 heißt es wieder „Showtime“ im Rosengarten. Die Créme de la Créme der bekanntesten heimischen Künstler - von den Kernölamazonen, Christoph Fälbl oder Heilbutt & Rosen bis zu Otti Schenk - gibt sich beim Kultursommer ein Stelldichein. Ein Höhepunkt ist gleich zu Beginn das Soloprogramm des Blonden Engel mit dem Titel „10 Jahre Blonder Engel - Da Rest is Geschichte“. Das erste Mal im Rosengarten gastieren Musical-Star Lukas Perman & Ramish Nair (auch bekannt als der Inder) und das Mühlviertler Acapella-Kabarett „Die Vierkanter“. Weiteres Highlight ist das Live Spirits Sommerkonzert von Andie Gabauer und Monika Ballwein. Auch die Italienische Nacht mit Insieme findet 2017 zum 5.Mal ihre Fortsetzung.Drei aktuelle Dancing-Stars und ein Tatort-Kommissar im Linzer RosengartenIn der heurigen Saison sind auch gleich drei Dancing Stars im Rosengarten zu sehen: Norbert Schneider gibt mit seiner Band ein Gastspiel, Volker Piesczek geht mit seinen Musikkollegen „The Rats are back“ an den Start und Monica Weinzettl gibt sich mit Ehemann und Kabarettist Gerold Rudle die Ehre. Auch der allseits beliebte Tatort-Kommissar Axel Prahl, der im TV-Krimi Tatort mit seinem kongenialen Partner Jan-Josef Liefers zu sehen ist, präsentiert sich mit Orchester von seiner musikalischen Seite.Bildtext: Alexander Goebel ist ebenfalls in Linz zu Gast