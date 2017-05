Ausgelassene Stimmung beim max.center-Bikerfest

15.05.2017, 09:55 Uhr

Matthias Walkner war vor Ort und stand für Autogramme zur Verfügung

WELS. Das 11. max.center-Bikerfest am 12. Mai war ein absolutes Muss für alle Motorrad-Freaks. Vom Gratis-Trialfahren über Livemusik von „Timeless Rock“ bis hin zu Grillhendl, Bratwürstel und Fassbier – für beste Unterhaltung war gesorgt. Das Highlight im heurigen Jahr war der Besuch von Matthias Walkner. Der sympathische Star der internationalen Cross-Country-Rallyeszene erzählte über die Höhepunkte seiner Karriere und stand für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Heiß her ging es beim Duell der Motorradclubs. Den Sieg konnten die Mitglieder des Harley-Clubs Upper Austria Chapter nach Hause tragen. Platz zwei und drei gingen an den Polizeisportverein Wels und den ersten Oldtimer Motorrad-Club Wels.

Alle Fotos: Schmidberger