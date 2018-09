Feuerwehr-Notruf 122

18.09.2018, 23:30 Uhr

Organisatorische Optimierungen und technische Vernetzung sichern beste Verfügbarkeit.

Jeder Notruf wird bearbeitet

WELS. Durch die Einführung des Leitstellenverbundes in Verbindung mit der Dislozierung der technischen Komponenten kommt es zu wesentlichen Verbesserungen für den Hilfesuchenden. Eine Aufteilung auf mehrere Standorte bringt nicht nur eine höhere Verfügbarkeit beziehungsweise einen verbesserten Schutz vor Ausfällen auf Grund von punktuellen Einflüssen an den einzelnen Standorten mit sich. Sie führt auch zu einer Bündelung und Konzentration der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Starklastfall. Durch eine automatische Steuerung des Überlaufs auf die jeweils anderen Leitstellen im Verbund können sofort alle im Dienst befindlichen Kräfte zur Abarbeitung des Notrufaufkommens eingesetzt werden. Nachalarmierte Kräfte können an den Standorten bei den Notrufabfrageplätzen eingesetzt werden und helfen somit im Verbund, unabhängig von ihrem Einsatzort. Doch auch Sie können uns helfen, Hilfeersuchen möglichst rasch, gereiht nach Dringlichkeit, abzuwickeln. Bei Notrufen antworten Sie bitte möglichst genau auf die Fragen der Disponenten, geben Sie neben der Einsatzadresse und Ihrem Namen und Ihrer Rückrufnummer auch möglichst genau wider, was oder wie etwas passiert ist. Details entnehmen Sie bitte der Infobox.Bedenken Sie aber bitte auch, dass speziell bei Unwettern die Anzahl der Hilfeersuchen das momentane Leistungsvermögen der Feuerwehren übersteigen kann. Sollte sich Ihre Situation nicht entsprechend ändern oder verschlimmern, trägt ein weiterer und erneuter Notruf nicht zu einer Beschleunigung Ihres Ersuchens bei, sondern er erhöht lediglich die Anzahl der Notrufe, die von der Leitstelle bearbeitet werden müssen.