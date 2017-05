Lkw kippte in Rapsfeld

09.05.2017, 13:57 Uhr

Der Lenker konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und selbst einen aufkeimenden Brand löschen.

BAD WIMSBACH. Ein 36-Jähriger aus Wien lenkte am 8. Mai gegen 14.00 Uhr seinen Lkw auf der L536, Pettenbacher Landesstraße Richtung Lambach. Im Gemeindegebiet von Bad Wimsbach Neydharting, in der Ortschaft Bachloh, kam er aus bisher unbekannter Ursache mit dem rechten Vorderreifen des Lkw auf das Straßenbankett. Der Lkw rutschte in das angrenzende Rapsfeld und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite. Wie die Polizei berichtet, konnte sich der 36-Jährige anschließend selber aus dem Führerhaus befreien. Aufgrund von Rauchentwicklung an der Fahrzeugunterseite löschte der Kraftfahrer mit einem Handfeuerlöscher selbstständig den aufkeimenden Brand. Dabei dürfte er Löschpulver eingeatmet haben. Er wurde von der Rettung zur Untersuchung ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.