Pkw fiel auf Gunskirchner

21.07.2017, 08:47 Uhr

Beim Durchführen eines Ölwechsel wurde der 42-Jährige unter seinem Fahrzeug eingeklemmt.

GUNSKIRCHEN. Ein 42-Jähriger aus Gunskirchen war am 20. Juli gegen Mittag mit Wartungsarbeiten an seinem Pkw beschäftigt. Nachdem er das Auto mit einem Wagenheber etwa einen halben Meter anhob, fixierte er das Fahrzeug auf beiden Seiten mit einem Kantholz. Danach kletterte er unter den Pkw und schraubte den Unterbodenschutz ab, um einen Ölwechsel durchzuführen. Wie die Polizei berichtet, lösten sich aus bislang unbekannter Ursache die beiden Kanthölzer und der Pkw stürzte auf den unter dem Fahrzeug liegenden Mann. Dieser machte durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam, welche seine Mutter wahrnahm und daraufhin die Nachbarn alarmierteZwei Nachbarn konnten den schwer verletzten 42-Jährigen unter Anwendung des Wagenhebers und erheblicher Körperkraft mit Hilfe der Kanthölzer unter dem Auto hervorholen. Nach Erstversorgung wurde der 42-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels verbracht.