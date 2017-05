Überfall auf Welser Supermarkt geklärt

08.05.2017, 14:24 Uhr

Die Polizei konnte den 20-jährigen mutmaßlichen Täter festnehmen.

WELS. Nach langwierigen Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt Oberösterreich (Ermittlungsbereich Raub) einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in Wels klären. Der Beschuldigte, ein 20-Jähriger aus Wels, wurde festgenommen. Der Mann steht im dringenden Verdacht am 28. Oktober 2016 zu Geschäftsschluss über einen nicht versperrten Lieferanteneingang in die Filiale eines Welser Lebensmittelmarktes eingedrungen zu sein. Dort bedrohte der maskierte Täter zwei Angestellte im Büro mit einem Messer und nötigte sie zum Öffnen des Tresores sowie zur Herausgabe des Geldes. Der 20-Jährige flüchtete nach der Tat zu einem Bekannten und befahl diesem, weitere Freunde telefonisch zu kontaktieren. Sie sollten ihn beim Stadtfriedhof Wels/ Osttangente abholen und in eine Wohnung chauffieren. Der Beschuldigte zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig. Er wurde nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Wels eingeliefert.