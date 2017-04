Welser Grünflächen-Offensive schreitet weiter voran

25.04.2017, 10:21 Uhr

Da 2016 hierfür noch kein Geld ausgegeben wurde, verdoppelte sich das Budget für Stadträtin Huber.

WELS. Bereits im vergangenen Jahr startete unter Umweltstadträtin Silvia Huber die Grünflächen-Offensive. In dieser werden die Welser Parks – das Grünland hat einen Anteil von über 50 Prozent an der Welser Gesamtfläche – saniert oder auch neu errichtet. Während 2016 hauptsächlich geplant wurde, gehen heuer bereits mehrere Projekte über die Bühne. "Ich habe heuer dafür mit 200.000 Euro ein so hohes Budget bekommen wie noch nie", sagt Huber. Die nächsten Baustellen sind der Friedenspark und der Park Sandwirtstraße. Dazu haben interessierte Bürger am 4. (Friedenspark) beziehungsweise 9. Mai (Sandwirtstraße) von jeweils 15.00 bis 18.00 Uhr die Gelegenheit, bei sogenannten Parkwerkstätten Ideen einzubringen. Anmeldung dazu ist unter 07242 2359310 möglich. Zuvor wird am 28. April ab 15.00 Uhr der Generationenpark Noitzmühle im Zuge des Maifestes eröffnet. Weiters werden 2017 die Parks Albrechtstraße, Eibenstraße, Böhmerwaldstraße (alle beschlossen) attraktiviert. Zudem soll der Tiergarten, vor allem im Winter, mehr Personen anlocken. Noch nicht fix ist die Attraktivierung des Reinbergs in Thalheim, welcher der Stadt gehört.