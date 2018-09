0:5! Bruchlandung in St. Valentin

16.09.2018, 22:37 Uhr

Alle drei Formationen: Verteidigung, Mittelfeld und Angriff boten eine mäßige Leistung. Falls man einen Spieler hervorheben könnte: Jaroslav Prekop. Ein Spieler, der bereits in Richtung 40 marschiert!Wollten sie nicht, konnten sie nicht, was war da los?Vorweg: Kurt Peterstorfer, sportlicher Leiter, brachte es auf den Punkt: Wichtige Abwehrspieler standen nicht zur Verfügung und im Sturm fehlte Goleador Tomas Oravec.1. Halbzeit: Vor eigenem Publikum legten die Hausherrn gleich fulminant los. Aber lange hielt die SC-Festung diesen Angriffen stand bis Daniel Guselbauer, nach einer Flanke, einköpfeln konnte (36.) Die geschockte SC-Abwehr musste gleich darauf den zweiten Treffer einstecken. Der trickreiche Manuel Pichler dribbelte drei Gegenspieler, einschließlich den Tormann aus, und erhöhte auf 2:0 (37.) Das war gleichzeitig der Pausenstand.In Halbzeit zwei überschlugen sich die Ereignisse innerhalb von 7 Minuten. Sebastian Gschnaidter verwertete einen Kornerball per Kopf zum 3:0 (50.) Daniel Guselbauer setzte die Torfolge nach Assist von Manuel Pichler fort und netzte auf 4:0 ein (53.) Dann war auch Manuel Pichler ein zweites Mal zur Stelle und drückte mit dem 5:0 dem Spiel den Stempel auf (57.) Das war´s dann und das Debakel perfekt.Was tat sich im SC-Sturm? In den 90 Spielminuten eigentlich keine nennenswerte Torchance. Selbst Knipser Rumen Kerekov gelang nicht Zählbares, kein in die Spur-kommen.Vorschau: Meisterschaftsspiel gegen den SV Wallern am Samstag, 22.9.2018, 16:00 Uhr.