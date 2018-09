Drei Meistertitel für Welser Tanzsportler!

17.09.2018, 10:55 Uhr

OÖ Meisterschaft Senioren143 Nennungen, 31 Startklassen, elf Stunden Dauer – die samstägigeim Volkshaus Neue Heimat in Linz wurde speziell für die sieben Wertungsrichter zum Tanzmarathon. Vom TSC Grün-Rot-Wels waren dabei vier Tanzpaare im Einsatz. Diese konnten drei von acht möglichen Meistertiteln nach Wels holen.

Den Auftakt machten– sie wurden „OÖ Meister der Senioren I in den lateinamerikanischen Tänzen“. Daneben holten sie auch den Vizemeister-Titel in den Standardtänzen dieser Altersgruppe. Als nächstes gewannenundbei ihrem Comebackturnier nach längerer Verletzungspause den Titel bei den Senioren IV Standard.Aller guten Dinge sind drei:undsiegten in der Senioren I Standard-S Klasse und dürfen sich daher „OÖ Meister der Senioren I in den Standardtänzen“ nennen. Wertungspech hatte das vierte Welser Paar im Bunde:undverfehlten in der Senioren II Standard S-Klasse um einen einzigen Punkt das Siegertreppchen und mussten sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.