Erfolgsstory mit Adam Kensy. Fünfter Meisterschaftssieg in Folge

14.05.2017, 00:17 Uhr

Zunächst zur Tabellensituation: Beinahe raketenartig hat sich die Kensy-Elf vom Tabellenende ins Mittelfeld katapultiert und damit den möglichen Fahrschein zum Klassenerhalt erspielt. Und noch sind fünf Spiele ausständig, aber mit viel Optimismus wird man diese Herausforderung annehmen. Doch jetzt zum heutigenSpiel:Die erste Riesenchance findet Tomas Oravec vor, leider verzettelte er auf Höhe des "Fünfers!" Überraschend fällt dann das 1:0, und zwar durch Tomas Oravec nach Vorarbeit von Milan Koprivarov (37.) Der Torjubel war kaum verklungen, als es auch im Kasten von Goalie Kiyan Golkan raschelte: Martin Adelsgruber glich mit einem, sich über Kiyan senkenden Weitschuss zum 1:1 aus (39.) Und mit einem 1:1 ging´s in die Pause.Die zweite Halbzeit bot wieder das, was sich die Fans wünschten: Tempo, Strafraumszenen und viel Leidenschaft. ... plötzlich war er zur Stelle: Kilan Koprivarov versenkte einen Kopfball zum 2:1 (64.) Und mitten in eine Drangperiode der Gäste raschelte es ein drittes Mal im Gehäuse von Goalie Manuel Oberauer (75.) Die Vorarbeit für den Torschützen Kiril Penchev Chokchev leistete einmal mehr der kurz zuvor eingewechselte Youngster David Mayr. Aus einem Freistoß kamen die Andorfer auf 2:3 heran. Torschütze: Peter Nagy (82.) Dieser Anschlusstreffer gab den Gästen enormen Auftrieb, Kiyan Golkar und seine Vordermänner hatten jetzt viel zu tun. Kornerserien und ein aufgerückter Tormann Manuel Oberauer machten das gegnerische Gehäuse verwundbar. Konter wieder über David Mayr, den Ball ersprintete Alen Zec, der in der Nachspielzeit völlig ungestört zum 4:2 einnetzen konnte (94.)

Das Vorspiel der Ib-Mannschaften endete mit einem 1:5!Vorschaus: Derbytime am Freitag, 19.5.2017, am Viki-Platz. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Vorspiel: 17:30 UhrEin Warm-up findet zwei Stunden vor dem Anpfiff am SC-Platz statt