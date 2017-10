Erneut vier Titel ertanzt!

04.10.2017, 21:03 Uhr

OÖ Landesmeisterschaften Latein & KombinationTanzsport im Doppelpack in Linz: am Samstag ritterten Tanzsportler aus ganz Österreich in den lateinamerikanischen Tänzen um Medaillen, am Sonntag tanzten die Kombinierer groß auf. Die Geschwisterverteidigten in beiden Bewerben erfolgreich ihren Landesmeistertitel vom Vorjahr!

Das Triple holtenbei den über-30jährigen: nachdem sie vor drei Wochen zum OÖ Meister Standard und Latein der Altersklasse Senioren I gekürt wurden, eroberten sie nun ebenfalls den Kombinationstitel.Als dritte im Bunde tanzten mitauch die jüngsten TSC Grün-Rot'ler zum Titel: das Geschwister-Tanzpaar errang diesen im Bewerb "Junioren II D Kombination".