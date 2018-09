Union Thalheim feierte ein tolles Fest zum „70er“

17.09.2018, 21:56 Uhr

In der zu einer Festhalle umgestalteten Tennishalle der Marktgemeinde Thalheim begannen die Feierlichkeiten am Nachmittag mit dem offiziellen Festakt. Das Moderatorenteam konnte zahlreiche Ehrengäste aus Lokal- und Landespolitik sowie der Sportunion begrüßen, die auch dann in ihren Ansprachen die Glückwünsche zum Jubiläum überbrachten. Die Vertreter der Marktgemeinde, allen voran Bürgermeister Andreas Stockinger, unterstrichen einmal mehr die Wichtigkeit des Vereins für das Gemeindeleben und sagten auch für die Zukunft ihre Unterstützung zu. Das mitgebrachte Jubiläumsgeschenk in Form eines Schecks in Höhe von stolzen € 3000,- für den Verein war Bestätigung des wohlwollenden Ansinnens. Obmann Wolfgang Weingartner würdigte zahlreiche ehrenamtliche Funktionäre des Vereins und bedankte sich für ihren Einsatz. Das Konzert der Austropopgruppe „Hoamspü“ war der krönende Abschluss der Feierlichkeiten und sie brachten die Stimmung der vielen Gäste zum Höhepunkt.