Mit 1. Jänner 2020 wird der in Axams wohnhafte ChefInsp Markus Schaffenrath zum neuen Inspektionskommandanten der Polizeiinspektion Kematen in Tirol bestellt.

Landespolizeidirektor Helmut Tomac nahm am 30. Dezember 2019 im Beisein des Bezirkskommandanten des Bezirkes Innsbruck-Land, Gerhard Niederwieser, die Ausfolgung des Bestellungsdekrets vor und gratulierte dem Beamten zu seiner neuen und verantwortungsvollen Führungsaufgabe.

Werdegang

ChefInsp Markus Schaffenrath vollendet im April 2020 sein 29. Exekutivdienstjahr. Nach Absolvierung des Grundausbildungslehrganges in der Gendarmerieschule Wiesenhof (GAL 1/92-T) verrichtete der Beamte ein Jahr Dienst in Imst. Anschließend war Schaffenrath 23 Jahre am damaligen Gendarmerieposten Kematen – davon 17 Jahre als stellvertretender Postenkommandant – tätig. Den Grundausbildungslehrgang zum dienstführenden Beamten besuchte er 1997/98 an der Gendarmeriezentralschule Mödling. Von 2016 bis 31. Juli 2019 war Markus Schaffenrath als 1. Kommandant-Stellvertreter in der PI Seefeld in Tirol tätig. Mit August 2019 kehrte der Beamte wieder zur PI Kematen zurück.

Polizist und Musikant

Der neue PI-Kommandant war 26 Jahre Mitglied der Polizeimusik Tirol. Neben seiner Tätigkeit als Gewaltschutz–Präventionsbeamter führte er die Verkehrserziehung in den Schulen und Verkehrsschulungen der Feuerwehrorgane (Straßenaufsichtsorgane) im Überwachungsbereich der Polizeiinspektion Kematen durch. Für seine kriminalistischen Leistungen erhielt er in seiner Dienstzeit mehrere Belobigungen.

Markus Schaffenrath folgt als Inspektionskommandant ChefInsp Hubert Jochum nach, der mit 1. Jänner 2020 in den Ruhestand tritt.

