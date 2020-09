Es war am Samstag, dem 5. September 2020 – und es war ein Tag, an dem sich in der Gemeinde Grinzens Epochales ereignete. Warum zum Herbstbeginn ein Wampeler in Erscheinung trat, lesen Sie hier!

Auch die Grinziger Wampeler unterliegen normalerweise strengen Fasnachtsregeln. Diese wurden im September natürlich nicht gebrochen, sondern lediglich einer kleinen Erweiterung zugeführt. Datenschutzgründe verhindern die Bekanntgabe näherer Details – Gerüchten aus gut informierten Kreisen zufolge soll es sich allerdings um einen „Polteranlassfall“ im Vorfeld einer in Bälde stattfindenden Hochzeit gehandelt haben. Weiters ist durchgesickert, dass das Geschehen in weiterer Folge auf eine Alm verlegt wurde, womit Beobachtungen der außergewöhnlichen Art eines Wampelers auf der Weide nicht ausgeschlossen werden können! Nähere Hinweise nimmt die Redaktion unter dem Kennwort „Simon Dengga“ jederzeit entgegen.

