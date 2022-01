Die SPÖ Völs hat die Liste für die Gemeinderatswahl beschlossen. Peter Lobenwein ist neuer Spitzenkandidat der Sozialdemokraten.

In der jüngsten Mitgliederversammlung der SPÖ Völs wurde die Liste für die kommende Gemeinderatswahl beschlossen. Peter Lobenwein wird die Nachfolge von Vizebürgermeister Walter Kathrein antreten. Lobenwein amtierte bisher als Obmann des Überprüfungsausschusses, ist seit 2004 im Gemeinderat und daher mit entsprechender Erfahrung ausgestattet. An zweiter Stelle steht Gemeinderätin Nicole Mair-Enzi, die seit 2006 dem Gemeinderat angehört. Sie wird seitens der SPÖ als "eine engagierte Kämpferin für Familien- und Bildungsangelegenheiten" beschrieben.

Weitere Kandidaten

Nicole Mair-Enzi folgt die Ersatz-Gemeinderätin Daniela Gander-Neumann an dritter Stelle und an vierter Stelle der 25-jährige Dominik Djukic, der die Interessen der jungen Generation vertreten wird. Auf den nächsten Listenplätzen rangieren Elmar Neumann, Marion Bauer und Sebastiaan Murauer. Der bisherige Listenführer Walter Kathrein wird zur Unterstützung an achter Stelle kandidieren, gefolgt von der Obfrau des Pensionistenverbandes Völs, Maria Niederwieser.

SPÖ Team Völs geht mit Selbstvertrauen in die Wahl.

Foto: SPÖ Völs

hochgeladen von Manfred Hassl

Schwerpunkte

... im Wahlprogramm der Liste „SPÖ Team Völs“ sind ein attraktiver Bildungsstandort Völs-Dorf mit dem Neubau der Volksschule samt Turnsaal, Neubau des Kindergartens und eines Hortes. "Die Integrierung eines Veranstaltungsplatzes für die Völser Vereine, die Änderung der Quote bei Bauvorhaben auf 75 % zugunsten des geförderten Wohnbaues, mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in der Bahnunterführung in der Kranebitterstraße durch eine Aufweitung, die Barrierefreiheit des Bahnhofes und die Errichtung eines öffentlichen WCs am Bahnhof sowie die Erneuerung der Lärmschutzwand entlang der Autobahn sind weitere Punkte", so der neue Listenvorsitzende. Peter Lobenwein wird auch als Bürgermeisterkandidat antreten und sich als Alternative zum derzeitigen Bürgermeister anbieten.