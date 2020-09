Die Spielgemeinschaft Axams/Grinzens muss in der Gebietsliga am Samstag auswärts gegen Haiming ran. Trotzdem wird auch am Wochenende ein tolles Spiel im Ruifachstadion geboten. Die Profis des FC Wacker Innsbruck treffen in ihrem letzten Test vor der Meisterschaft auf den deutschen Drittligisten Türkgücü München.

Das Testspiel wird am Samstag, dem 5. September, um 17 Uhr im Ruifachstadion Axams angepfiffen. Für die Fans sind 300 Sitzplätze vorgesehen.

Ganz wichtig: Am Donnerstag, den 03.09. können ab 18:00 Uhr Karten (Erwachsene 7 Euro, Kinder bis 16 Jahre 4 Euro) direkt an der Kassa im Ruifachstadion erworben werden. Es wird dringend empfohlen, diesen Vorverkauf zu nutzen.

Corona-Auflagen

Das Spiel wird mit folgenden CORONA-Maßnahmen abgewickelt:

- Es werden ausschließlich Sitzplatzkarten verkauft.

- Es wird immer ein Sitzplatz ausgelassen. Wir bitten auch Personen, welche im gemeinsamen Haushalt wohnen, einen Sitz frei zu halten.

- Jede Eintrittskarte ist einem bestimmten Sitzplatz zugewiesen.

- Die maximale Besucherzahl ist mit 300 Zuschauern begrenzt.

- Im gesamten Stadion gilt die Ein-Meter-Abstandsregel.

- Es wird bei den Eingängen und den WC-Anlagen ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.

- Es wird drei ausreichend gekennzeichnete Ausgabestellen für Speisen und Getränke geben.

- Es können während dem Spiel und in den Pausen Getränke und Speisen geholt werden, jedoch die Konsumation muss auf dem zugewiesenen Sitzplatz erfolgen.

- Für die Rückverfolgbarkeit werden während des Spiel Fotos zur Dokumentation angefertigt bzw. beim Kartenverkauf auch die Namen erfasst.

- Dem Ordnerpersonal ist unbedingt Folge zu leisten – bei Nichtbeachten der gesetzlichen Anordnungen ist mit einem Stadionverweis zu rechnen.

Die Obmänner der SPG Axams/Grinzens, Michael Kirchmair und Didi Überbacher, freuen sich auf das Ereignis: "Wir bedanken uns schon im voraus für die Disziplin der Fans. und bitten jene um Verständnis, die es womöglich nicht ins Stadion schaffen. Trotz der Maßnahmen hoffen wir auf ein spannendes Spiel und eine tolle Stimmung."

