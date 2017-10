Axamer Schützenball am Adelshof

Die Georg-Bucher-Schützenkompanie Axams lässt es wieder richtig krachen. Nicht im Rahmen einer Ausrückungen, sondern diesmal beim traditionellen Schützenball, der heuer am Samstag, dem 21. Oktober, ab 20 Uhr im Gasthaus Adelshof stattfindet. Einkehr in der Schützen-Bar ist Pflicht, ein Glückstopf wird aufgestellt sein und auch eine Versteigerung wartet. Und wem das noch nicht reicht: Die "Alpenkavaliere" heizen auf der Tanzfläche richtig ein! Einen Shuttle-Service gibt es natürlich auch: Die Zubringer verkehren ab 19.30 Uhr ab Spar-Markt am Dorfplatz!